Reforzarán seguridad en sector del Itson

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Al no ser la muerte de un maestro el único hecho delictivo registrado en las zonas aledañas al Itson, en contra de profesores y estudiantes, la seguridad se reforzará, recalcó el alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado.



Fue el pasado jueves, cuando al no tenerse contacto con el maestro de Matemáticas, familiares decidieron ir a buscarlo, encontrando su cuerpo con diversas lesiones producidas al parecer con un cuchillo, y en medio de un charco de sangre.



"Lamentamos el hecho de la caída de Julio César Ansaldo, compañero de academia, ingeniero, acompañamos a la familia, a la comunidad universitaria; como universitarios sentimos y compartimos el dolor, lamentamos el hecho, como presidente hacemos frente a la responsabilidad para empujar que se aclaren los hechos", comentó.



Por los asaltos que ya se han registrado, y que han puesto en riesgo la integridad de varias personas, se trabajará con mayor énfasis en la seguridad, destacó, para buscar un Itson seguro.



"Platiqué con el rector, ya la próxima semana hay una reunión técnica prevista, pero estaremos convocando a otras instituciones, a la Secretaría de Seguridad Pública, la intención es esa, afinar el programa de tal manera que podamos abonar al Itson seguro y a la seguridad de los cajemenses", señaló.



Hasta el momento, el Instituto no ha emitido una postura oficial, y maestros y compañeros del catedrático de 48 años, así como sus alumnos, ya han expuesto su preocupación y conmoción ante el hecho.