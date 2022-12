Reconocen a nivel nacional a joven cajemense por su labor altruista

Ciudad Obregón.- Por su labor social y política, la cajemense Ana Castelan Valenzuela fue reconocida por la Organización Impulso Social de México como uno de los 99 líderes más importantes del país.

La abogada, politóloga, docente, y también coordinadora de la Fundación Arre Cajeme, en los últimos años se ha involucrado activamente en el desarrollo del municipio, apoyando, principalmente, a las personas más necesitadas.

Además, ha participado en foros y debates enfocados en el desarrollo de políticas públicas acorde a las necesidades de la población y brindado sus conocimientos para asesorar a quien así lo requiera.

La joven, de 24 años de edad, compartió que recibir este reconocimiento la motiva a continuar en el camino que va, pues reafirma que las acciones que ha realizado, hasta el momento, son las correctas.

Me hace sentir muy contenta, satisfecha con mi trabajo, pero consciente de que aún me quedo corta y falta mucho por hacer y trabajar, y no nada más del lado altruista, sino en la cuestión de políticas públicas inclusivas que realmente impacten y que podamos tener proyectos sociales sostenibles", resaltó.