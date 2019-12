Realizan operativo contra taxis en CO

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- El departamento de Tránsito de Seguridad Pública Municipal realizó un operativo contra los taxistas infractores del primer cuadro de la ciudad ayer.

Rosendo Moreno Amaya, titular de Tránsito, manifestó que con este operativo buscan que los taxistas no se estacionen donde no deben, no bajen pasaje en cualquier lugar, no se paren en doble fila y no invadan carriles, en si, que cumplan los lineamientos de tránsito.

"Queremos que los taxistas entiendan que así como tienen derecho al trabajo, tienen que cumplir con los lineamientos de los estatutos de Tránsito para evitar generar caos vehicular en las calles del primer cuadro de la ciudad", abundó.

El operativo se mantendrá de manera constante durante esta semana, dijo, es una medida para crear la cultura del buen manejo.

Se estarán haciendo las verificaciones en los puntos más conflictivos del Centro de la ciudad como son la calle Sinaloa esquina con No Reelección y Sinaloa esquina con Galeana, expresó.

"Se verifica también que traigan todos sus papeles en orden, que sea un prestador de servicios de forma correcta, que no vaya a resultar un taxi pirata", abundó.