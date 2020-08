Realizan en IMSS Sonora endoscopía cerebral a bebé

Ciudad Obregón, Sonora.- El Hospital General Regional (HGR) número 1 del IMSS en Ciudad Obregón realizó la primera endoscopia cerebral en la historia del instituto a Jesús, un bebé de 10 meses, diagnosticado con hidrocefalia congénita, procedimiento que le permitirá tener una mejor calidad de vida.

Érick Alberto Castañeda Ramírez, neurocirujano a cargo del procedimiento, explicó que con una resonancia magnética se identificó un quiste aracnoideo en la parte trasera de la cabeza del menor, por lo que se determinó realizar la endoscopía cerebral con un equipo multidisciplinario.

El médico destacó que la hidrocefalia que padecía el menor generaba un aumento considerable en el tamaño de su cráneo, por lo que se decidió intervenir su cerebro con una cirugía de mínima invasión, con apoyo de una pequeña cámara.

“Drenar el quiste, facilitará el flujo normal del líquido por las zonas de la cabeza, lo que lo hace retomar su flujo normal, sin que requiera la colocación de ninguna válvula”, puntualizó.

La madre del pequeño Jesús, Mayra Ruiz Valdez, manifestó que el problema que su hijo presenta fue diagnosticado en la semana 32 de embarazo, por lo que le practicaron una cesárea en la semana 34.

Al mes de nacido, se le realizó la primera de cuatro cirugías para colocar las válvulas, después le practicaron otra para destaparlas. El médico que me atendió en el IMSS de Nogales, me propuso trasladarlo a Ciudad Obregón; acepté y no me arrepiento, porque ahora mi bebé crecerá como cualquier otro niño”, subrayó.