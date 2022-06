Realizan cirugías en condiciones precarias; Trabajan empleados del Hospital del Niño y la Mujer bajo protesta

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.-Por la falta de aire acondicionado en el Hospital del Niño y la Mujer en Cajeme por día realizan alrededor de 20 cirugías en condiciones precarias, poniendo en riesgo la salud de los pacientes, aseguraron empleados, lo que los llevó a trabajar bajo protesta hasta que esta problemática sea solucionada.

En una manifestación donde participaron alrededor de 30 empleados del turno matutino del Hospital expusieron todo lo que pasan tanto ellos como los pacientes por no contar con refrigeración.

Te puede interesar: Carece Hospital del Niño y la Mujer en Cajeme de refrigeración

Juana Soto Molina, enfermera vocera del grupo manifestante explicó que son alrededor de 120 empleados los que estarán trabajando bajo protesta y alzarán la voz las veces que sea necesario hasta que les brinden las condiciones óptimas para laborar.

Han pospuesto al menos dos cirugías programadas

Por esta situación, mencionó, han pospuesto al menos dos cirugías programadas, y se han limitado a sólo realizar intervenciones de urgencia.

Además, resaltó, por día entre las cirugías de urgencia y los partos que les llegan, no solo de Cajeme, si no también, de municipios y comunidades aledañas, hacen hasta 20 intervenciones en condiciones que no son las adecuadas, y que aunque tratan de tener todo lo más salubre posible, estar así representa alto riesgo.

Te puede interesar: Descartan tandeo de agua en Ciudad Obregón

“Estamos luchando por ser el mejor hospital de Obregón y del sur de Sonora, pero aún así no podemos, no tenemos refrigeración en al menos 10 áreas desde la quirúrgica hasta hospitalización, hay muchas quejas de los pacientes, y el servicio se está viendo afectado porque hasta hemos cancelado cirugías”, subrayó.

Se han privado de quejarse

Lorena Gómez, enfermera del área de tocología, detalló que en muchas ocasiones se han privado de quejarse por esta situación, que viven desde hace cuatro años, pero que ya es demasiado.

Algunos compañeros se han desmayado, trabajamos bañados en sudor, todos nos estamos sintiendo mal y aún así tenemos que seguir trabajando, también los pacientes están sufriendo esto, han levantado quejas”, señaló.

Aún cuando las autoridades de la Secretaría de Salud Estatal tuvieron una reunión con ellos para escuchar sus peticiones y se comprometieron a solucionar, dijo, seguirán manifestándose hasta que les cumplan, porque no es la primera vez que les prometen y no hacen nada.