Descartan tandeo de agua en Cajeme

CIUDAD OBREGÓN.- Pese al bajo nivel actual de la presa del Oviáchic, el suministro de agua para consumo humano se tiene asegurado y mientras llegan las lluvias no hay necesidad de aplicar tandeos para las colonias de Cajeme, informó Javier Lamarque Cano.

El alcalde comentó que lo que se está haciendo es disminuir un poco la presión del agua en las colonias del municipio para ahorrar, en la medida de lo posible, el vital líquido.

Además, mencionó, trabajan constantemente en el tema de concientización con la ciudadanía para llamar al cuidado y no desperdicio del recurso.

En primer lugar se está llamando a la conciencia para que no se tire, no se mal use el agua, sí hay un plan de contingencia que se aplicará en caso de ser necesario, pero no hablamos de tandas todavía y esperamos no llegar a eso”, subrayó.