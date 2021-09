Quieren investigadores del Conacyt certeza laboral 

CIUDAD OBREGÓN.- Dejar de ser empleados de confianza y obtener una base que le de certeza a sus trabajos, exigen investigadores del sur de Sonora al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Se trata de 30 investigadores de la ciudad de Hermosillo y 3 más de Cajeme, quienes solicitan entablar diálogos con la dependencia a fin de llegar a un acuerdo que les de certeza laboral.

Mediante una manifestación pacifica por fuera de las instalaciones de la Biblioteca Pública, dos de los investigadores afectados por estas condiciones en Cajeme alzaron la voz con frases como "No somos vividores, somos investigadores" y "La ciencia es una inversión, no un gasto".

Argelia Tiburcio Sánchez, investigadora, comentó que de momento se encuentran laborando bajo protesta, hasta que su solicitud sea atendida y obtengan lo que tanto se merecen, que es trabajar en las mejores condiciones.

"Nosotros estamos abiertos al diálogo con las autoridades competentes, a que negociamos el contrato colectivo de trabajo, no estamos pidiendo lujos, simplemente queremos certidumbre laboral y condiciones equiparables a la de nuestros pares investigadores en las instituciones que estamos siendo recibidos", resaltó.

Detalló que lograr un contrato laboral colectivo les brindaría seguridad y confianza que sus investigaciones, algunas de años, no se caerán de un día para otro.

A como pasa el tiempo, mencionó, las reglas del Conacyt cambian y cada vez son más estrictas y que así no se puede laboral.

Te puede interesar: Faltan insumos para hacer cirugías en Hospital General de Obregón: Director

Decidieron unirse, formar un sindicato y manifestarse, ya que comenzaron a notar que compañeros de otras partes del país fueron despedidos en condiciones no transparentes y les preocupó pudiera pasarles lo mismo.

"Con un contrato colectivo laboral tendríamos la certeza de que el día de mañana no te van a correr si cambia tu jefe y el no te quiere, o si el gobierno en turno decide que lo que haces no es ciencia", puntualizó.