"Porqué si nosotros no buscamos, nadie lo hace": Marchan por los desaparecidos en su día

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Con pancartas y lonas con las fotografías de sus seres queridos y leyendas como "Te quiero de regreso" y "Hasta encontrarte" cientos de familiares de desaparecidos en Cajeme encabezados por el colectivo de Madres Buscadoras "Rastreadoras de Ciudad Obregón" marcharon en su honor, en el día internacional de las desapariciones forzadas.

De manera simultánea a más de 60 colectivos en todo el país, como cada año en este día, salieron a las calles para exigir acciones a las autoridades que garanticen seguridad y el regreso de sus seres queridos.

En esta ocasión, participaron familiares de los 10 integrantes de la etnia Yaqui que se encuentran desaparecidos desde el pasado 14 de julio.

Carteles con imágenes de personas desaparecidas en Cajeme.

Hacen pase de lista en honor a sus familiares

Lo primero que realizaron fue un pase de lista en honor a sus familiares desaparecidos y posteriormente comenzaron la caminata dirigiéndose hacia el Palacio Municipal y luego a la Fiscalía General de justicia del Estado (FGJE).

Nora Lira Muñoz, líder del colectivo de Madres Buscadoras, compartió que una vez más salieron a las calles para solicitar a las autoridades acciones que les traigan de regreso a sus desaparecidos.

Familiares de desaparecidos en Cajeme a las afueras del Palacio Municipal.

"Si nosotros no buscamos, nadie lo hace, si nosotros no alzamos la voz, nadie lo hace y nunca nos escucharán, no queremos saber quién fue, no queremos castigos, ni justicia, queremos encontrar a nuestros desaparecidos", detalló.

La marcha concluyó a las afueras de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) donde varias madres con hijos desaparecidos entre lágrimas contaron su dolor y solicitaron ayuda para poder encontrarlos, además de que proyectaron un video con las fotos de los más de 600 desaparecidos que se registran en los últimos dos años en Cajeme.