Podrían reubicar la Expo Obregón tras venta de estadio

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Con la venta del estadio Tomás Oroz Gaytán, la Feria del Pueblo Expo Obregón podría ser reubicada, luego de cumplir 29 años de realizarse en el lugar.



Juan Diego Cota Cota, presidente del patronato de la Expo, explicó que aunque cuentan con concesión para uso del estadio y la explanada hasta el 2028, con el anuncio que realizó el presidente de la República de la venta del "TOG" existe la incertidumbre de si el evento se podrá seguir realizando en el sitio.



Buscarán tener un acercamiento con el gobierno del Estado para ver las posibilidades que existen para la realización de la Feria del Pueblo, abundó.



"Haremos todo lo posible porque no se pierda la feria, que la gente de Ciudad Obregón no se quede sin su fiesta, tenemos confianza en que la gobernadora nos apoyará a definir el lugar a donde se moverá o para ver si se quedará donde mismo", señaló.



Comentó que cambiar de lugar reflejaría un gran gasto, porque no existe otro sitio en la ciudad que pueda albergar a la feria y para lograrlo se tendría que invertir en la modernización y rehabilitación de algún espacio.



Desde que el estadio está en desuso, el comité de la Expo se ha hecho cargo del mantenimiento de este con el fin de que no se deteriore y poder seguir utilizándolo, resaltó.



"La expo es algo muy importante para Cajeme, da empleo a más de 150 personas de forma directa, además que es una tradición año con año, y por eso buscaremos que no acabe", concluyó.