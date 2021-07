Piden en celebración religiosa por la pronta localización de Yaquis desaparecidos

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Mediante una celebración religiosa tradicional en Loma de Bácum oficiada por el padre David Beaumont, vicario episcopal de los pueblos originarios de la Diócesis de Ciudad Obregón, pidieron por la pronta localización de los 10 yaquis de ese poblado que se encuentran desaparecidos desde el pasado 14 de julio.

El también Misionero Franciscano Capuchino, explicó que como una forma de unirse en apoyo al dolor de las familias afectadas de la tribu las visitó para darles la bendición y compartir algunas palabras con ellos.

“Celebramos la santa misa para pedir por el regreso de los desaparecidos, para rezar por la paz tanto en la tribu y toda la Republica Mexicana, rezar por las autoridades tanto yaquis, como estatales y federales que tienen cargos muy difíciles, para animar a los lideres para que todas las decisiones que tomen, sean con sabiduría y fortaleza”, indicó .

Comentó que encontró a las familias de los desaparecidos devastados, y que en su acercamiento rompieron en llanto con el por no saber si su esposo o padre esta vivo o muerto o por pensar en que condiciones estarán.

Es un privilegio para el, resaltó, poder acompañar a la tribu Yaqui en esta situación para reforzar su fe y el amor de Dios como enfoque de sanación y de esperanza con el fin de que no pierdan el camino dentro del dolor.

El dolor de los desaparecidos no debe ser motivo para caer en depresión, sino al contrario debe ser impulso para crecer más, para acercarse más a Dios, uno no debe de dejar de amar a los desaparecidos, no debe dejar de pensar en ellos, pero de buena forma”, indicó.