Panteón de Guadalupe resguarda las tumbas más antiguas de Cajeme

CIUDAD OBREGÓN.- El Panteón de Guadalupe, mejor conocido como Panteón Viejo, alberga entre sus calles las tumbas más antiguas del municipio de personas nacidas en 1800 y algunas de otras nacionalidades.

En un recorrido por el lugar se pudo apreciar que hay tumbas de personas originarias de China, Japón, Rusia, Francia, Italia y otros países europeos, que según contaron personas en el lugar, llegaron a Cajeme huyendo de la Segunda Guerra Mundial.

También hay tumbas que son reconocidas por la mayoría de los visitantes de ese lugar como la del Capitán Salvador Rosas Gómez, que falleció en diciembre de 1939, y que dicen cuida todas las noches la puerta de su capilla.

Como una sombra es visto este personaje que no permite que se le acerque nadie, dijo Rafael Murillo, otro de los trabajadores del panteón desde hace 35 años, pues al ya perderle el miedo e intentar acercarse desaparece.

Además de la capilla de una niña, que el nombre ya no alcanza a leerse en la lápida, pero que falleció en 1822, la del “Niño Milagroso”, Alejandro Zaragoza, que murió en 1929 y la del niño “Chemalito”, famoso por la escultura de su supuesta imagen acompañada de su perro.

Rafael Romero, trabajador del panteón desde hace más de 15 años, platicó que ese cementerio guarda historias muy curiosas, y que sobre la primera calle al Surponiente del área se encuentran las tumbas con “más historia”.

Hay sepulturas, mencionó, en las que quedaron personas que vivieron por más de 100 años, como la de un señor que vivió 114 años y murió en 1898 y también algunas en donde yace toda una familia completa, como la de unos rusos, sepultados entre 1920 a 1955.

Comentó que en ese lugar también se encuentran los restos de conocidos personajes en la localidad como Maximiliano R. López, que fue un líder campesino defensor de los más necesitados, nacido el 24 de abril de 1900 y asesinado un 26 de noviembre de 1953.

Esas tumbas, resaltó, son limpiadas, en su mayoría, por los encargados del camposanto, ya que esas personas no tienen familia viva o que los siga procurando.

Hizo un llamado a las personas que tengan familiares en este lugar, a visitar sus tumbas y repararlas, ya que algunas están prácticamente deshechas.

Se encuentran las tumbas más viejas, y destruidas, porque ya no vienen a verlas, algunos ya no tienen familia viva y a otros ya no vienen a verlos, pero también pasa con las tumbas con menos tiempo, muchas personas se olvidan de sus difuntos, ni en Día de Muertos vienen”, indicó.