Obregón: Paran labores empleados del ayuntamiento de SIRM por adeudo en quincenas

CIUDAD OBREGÓN.- Treinta y seis empleados sindicalizados del ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto (SIRM) están en paro laboral en exigencia de que se les paguen las 20 quincenas atrasadas que se les deben.

Cristina García Zazueta, Secretaria General del Sindicato del Ayuntamiento de ese poblado, explicó que aun cuando solamente los sindicalizados hicieron paro, el ayuntamiento tiene un adeudo también con los empleados de confianza que acumula más de 35 quincenas, y que lo único que ellos buscan es que se les regularicen los pagos.

“Siempre nos están diciendo que no hay dinero, que no hay recurso, nos ponen muchos pretextos, siempre uno diferente, pero a los regidores, presidenta y demás empleados de más alto rango jamás les faltan sus quincenas, no queremos que salgan de esta administración sin ponernos al corriente”, subrayó.