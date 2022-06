Músicos denuncian que aerolínea les destruyó un instrumento

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Pérdida total de un bajo sexto en un viaje de la Ciudad de Guadalajara a Obregón en la aerolínea Volaris, denunció el grupo musical Cachas de Oro, los que exigen que la empresa se haga responsable y les reponga el instrumento ya que tienen compromisos que cumplir.

Miguel Ángel Valencia Bainori, compositor y director del grupo, comentó que en menos de una semana se vieron afectados por mal manejo de equipaje en unos vuelos que realizaron para cumplir con un compromiso de trabajo.

Explicó que al arribar a Guadalajara el estuche del instrumento llegó golpeado y con daños leves en la estructura, por lo que levantaron un acta con la empresa, la cual se comprometió a solucionar el problema, pero que cómo van a trabajar con el bajo sexto en esas condiciones.

De regreso a Obregón, mencionó, se encuentran que el estuche tiene dos grandes rajaduras, diversos golpes, y el instrumento quebrado del puente, base, pastilla, y que se le arrancó el alambrado lo que lo deja inservible.

Detalló que en el aeropuerto de Ciudad Obregón ya no le recibieron la denuncia, porque le aseguraron que con la primera que pusieron días atrás era suficiente, pero que no se les hace justo, ya que son otro tipo de daños.

Requieren que la compañía a la brevedad les de un nuevo instrumento y un nuevo estuche, dijo, ya que de esto depende su trabajo, el cual tienen que seguir cumpliendo y que tienen varios compromisos agendados en los próximos días en Los Mochis, Villa Juárez y Huatabampo.

Nosotros tenemos compromisos que cumplir, a ver como le hacemos, a ver si nos prestan uno, o conseguir la forma de comprar otro, porque este está inservible, y los clientes no perdonan y no podemos ser así de irresponsables con ellos, pero esto no se va a quedar así, vamos a buscar las instancias legales para que se nos paguen”, concluyó.