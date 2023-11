Mujeres buscadoras en Sonora realizan “de todo” para hallar a sus desaparecidos

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Para las mujeres buscadoras no hay imposibles y a través del tiempo han ido aprendiendo diversas habilidades como cavar, escalar, introducirse a pozos y ahora hasta bucear, todo con la finalidad de poder encontrar a sus seres queridos que se encuentran desaparecidos.

Con palos, picos, varillas, cuerdas, palas, retroexcavadoras o lo que tengan a la mano, poniendo muchas veces hasta su vida en riesgo, han buscado a sus seres queridos que se encuentran desaparecidos, en terrenos baldíos, patios de viviendas, norias, pozos, canales, drenes, y todo lugar que les sea reportado como sospechoso.

Por la importancia de lo que hacen, se han ido adecuando a las circunstancias que van pasando en la región y que también van cambiando, es decir, en algunas temporadas los criminales utilizan cierto “modus operandi” y en otras lo cambian.

Nora Alejandra Lira Muñoz, líder del colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón, manifestó que en la labor que realizan han tenido que irse adecuando a todas las situaciones que se les presentan, ya que de no haber sido de esa forma, sus hallazgos se vieran limitados.

Cuando empezaron, mencionó, su conocimiento sobre búsquedas en diferentes áreas era muy diferente al que actualmente poseen, y lo han ido aprendiendo a como el tiempo ha ido pasando y también cómo han ido necesitando.

Comentó que reciben de todo tipo de llamados, por cuerpos expuestos, semi enterrados, sitios donde se sospecha que pudieron enterrar cadáveres, pero que los más recientes que les están haciendo es por presencia de cuerpos en canales y drenes, y que por ello, están usando todos sus esfuerzos para poder trabajar en los cuerpos de agua.

Nos hemos metido a norias de siete metros de profundidad, porque de alguna manera vamos a rescatar, nosotros vemos la manera de cómo le vamos a hacer, quién va a aprender las nuevas técnicas, quién lo va a hacer, la más joven, la más delgada, con qué vamos la vamos a apoyar, cómo lo vamos a cuidar, no tenemos tanques de oxígeno, pero sí muchas ganas de encontrar a los nuestros”, indicó.

Karla López, de las Rastreadoras de Ciudad Obregón, compartió que en varias ocasiones le ha tocado meterse a pozos, norias, drenes y canales de riego con poco equipo y utilizando solamente su sentido común para lo que le toca hacer.

Aunque nunca le ha pasado algo de gravedad en las búsquedas, resaltó, sabe que realizar estas actividades pone en riesgo su integridad, sin embargo, no pierde la motivación para seguir haciéndolas.

Ella no tiene ninguna persona desaparecida, contó, decidió unirse al colectivo, movida por ayudar a las personas con esta problemática, pese al riesgo que esto significa.

Ser parte del colectivo, puntualizó, la ha hecho ser una persona más consciente sobre la situación de inseguridad y violencia que se vive en el municipio, lo que la ha llevado, también, a cuidarse más.

Ana Isabel Castro, de las Guerreras Buscadoras de Cajeme, expresó que el pertenecer a un colectivo y tener un familiar desaparecido te “obliga” a ir aprendiendo cosas que nunca te hubieras imaginado, como limpiar y separar huesos, cavar de manera más eficiente, y, también a irte haciendo más resistente al clima extremo y situaciones de riesgo.

Esto para mí es como una pesadilla, el tener que ser buscadora y defensora de los derechos humanos es algo que tuve que aprender al tener un familiar desaparecido y es algo que no se le desea a nadie, ir al monte a buscar es algo que ha marcado y cambiado mi vida por completo, pero lo hacemos para que esos desaparecidos puedan regresar con sus familias, porque si no lo hacemos nosotras, no lo hace nadie”, indicó.