“¿Dónde están?” En Sonora alzan la voz por sus desaparecidos

HERMOSILLO, Sonora.- En conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, colectivos de búsqueda, integrados por familias de personas desaparecidas, salieron la tarde de ayer a marchar por las calles en Hermosillo.

El contingente compuesto por integrantes de Buscadoras Por La Paz Sonora partió de la Plaza Emiliana de Zubeldía, frente a la Universidad de Sonora, al punto de las 18:00 horas con rumbo a la Plaza Zaragoza, frente al Palacio de Gobierno.

Cecilia Delgado Grijalva, titular del colectivo, indicó que el propósito de la marcha fue pedir por la aparición de cerca de 200 personas sin localizar, y dijo sentirse alegre por el nivel de convocatoria a la manifestación.

Es un año más de lucha… queremos resultados, no debería existir esta fecha porque no deberían existir los desaparecidos, pero cada año, mientras Dios nos lo permita, vamos a seguir siendo sus voces”, comentó.

La marcha transcurrió de manera pacífica trasladándose a través de la calle Rosales hacia el Sur y virando en la avenida Doctor Paliza para culminar en el quiosco de Plaza Zaragoza, donde las familias colocaron velas para pedir por la pronta aparición de sus seres queridos.

Mario Alberto Guillén Benítez, quien busca desde hace tres años a su hijo Mario Serjey, señaló que se unió a Madres Buscadoras gracias a la recomendación de una vecina que también tenía un esposo desaparecido y, desde entonces, busca apoyarlas siempre que puede.

“Nos ayudamos entre todos, salimos en grupo y entre todos cooperamos para los gastos que se tienen que hacer en las labores de búsqueda”, comentó.

Simultáneamente, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora salió a marchar de la Plaza Emiliana de Zubeldía a las 18:30 horas con dirección al domo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- “¿Dónde están?”, es la pregunta que resonaba durante la manifestación que familiares de personas en calidad de desaparecido de Cajeme realizaron por algunas calles de la ciudad en memoria de estos y en exigencia a las autoridades por su pronta localización.

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, integrantes de los colectivos Rastreadoras de Ciudad Obregón y Guerreras Buscadoras de Cajeme, acompañadas de decenas de personas con camisetas y carteles con las fotografías de sus desaparecidos, marcharon desde las calles Sinaloa y 200 hasta las afueras del Palacio Municipal.

En ese punto escenificaron una fosa clandestina y un simulacro de cuando en búsqueda localizan un positivo donde entre emotivas palabras y llantos las madres buscadoras mostraron a todos la actividad que ellas realizan, sin importar el clima o la hora.

También pegaron gran cantidad de fichas de búsqueda sobre el monumento de Álvaro Obregón.

Silvia Velázquez Rodelo, vocera de las Guerreras Buscadoras de Cajeme, manifestó que todos los desaparecidos merecen ser encontrados y que las autoridades deben garantizar acciones para regresarlos a sus familias.

No importa la edad, el género, no importa a qué se dedican, todos desaparecen igual, hay mucha indiferencia de parte de las autoridades, no los buscan, nos dejan todo a nosotros y eso no es justo, nosotros buscamos a todos, pero necesitamos más apoyo para hacer y lograr más”, subrayó.