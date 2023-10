Misa en memoria de mascotas: Celebrando el Día de muertos para animales en Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGÓN.- Una misa en memoria de las mascotas que se nos adelantaron en el camino se ofició este día que se celebra el Día de muertos para los animales.

Un grupo de personas acudió a escuchar la palabra del señor compartida por el reverendo Víctor Pacheco, quien aprovechó la homilía para hablar sobre el rol que tienen las mascotas en la vida familiar y dentro de la religión.

Además, compartió la importancia del rescate de animales y de brindar la oportunidad a los que viven en condición de calle, sin importar, la edad a ser parte de nuestras familias.

Ana Sofía Contreras, de 8 años, perdió recientemente a su perrita “Nala” a quien consideraba como su hermana.

En medio de su dolor, compartió que había todo juntas, hasta dormir y que por ello la extraña todos los días.

La pequeña, contó que “Nala” llegó a su vida como un regalo hace dos años y que falleció luego de que se les extraviara; creen que fue atropellada y no recibió auxilio.

Entre lágrimas, contó sentirse muy triste, y que asistió al lado de su mamá a misa para recordar a su mascota y también para despedirla. Así resaltó:

Yo la extraño mucho porque era mi perrita, era mi mejor amiga, era como mi hermana, me acuerdo de que, siempre salíamos, siempre corríamos juntas y jugábamos siempre afuera y ahora no lo hago y me da mucha tristeza, era todo para mí.