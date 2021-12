“Me siento orgulloso de poder ser danzante”: Carlos

CIUDAD OBREGÓN.- Se dice que los ancestros yaquis contaban que para bailar la Danza del Venado se debe escuchar un llamado que se trae en la sangre e indica que tienes el don, voz que motivó al joven Carlos Aarón Aldama a comenzar a danzarla.

El originario de Vícam, de 13 años de edad, compartió que para realizar la danza tiene que

vestir el tradicional traje que incluye un pañuelo color blanco con el que se cubre los ojos, collares de concha nácar, maracas, una cabeza de venado y tenabaris y que son prendas que no puede compartir con nadie más.

Desde que era pequeño se sintió atraído por las costumbres y tradiciones de su tribu, mencionó, y poder ser danzante tradicional es algo que le gusta mucho.

Me gusta la danza del venado, me siento orgulloso de poder ser danzante, de ser venado, me gustaría seguir bailándola a través del tiempo, me interesa que se preserve mi cultura y que mucha gente la conozca”, indicó Carlos Aarón.