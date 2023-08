Marchan por los desaparecidos en Cajeme

Ciudad Obregón: "¿Dónde están?", fue la pregunta que resonaba durante la manifestación que familiares de personas en calidad de desaparecido de Cajeme realizaron por algunas calles de la ciudad, en memoria de estos y en exigencia a las autoridades por su pronta localización.

Integrantes de los colectivos "Rastreadoras de Ciudad Obregón" y "Guerreras Buscadoras de Cajeme", acompañadas de decenas de personas con camisetas y carteles con las fotografías de sus desaparecidos, marcharon desde las calles Sinaloa y 200 hasta las afueras del Palacio Municipal.

En ese punto, escenificaron una fosa clandestina y un simulacro de cuando, en búsqueda, localizan un positivo, donde entre emotivas palabras y llantos, las madres buscadoras mostraron a todos la actividad que ellas realizan, sin importar el clima o la hora.

También pegaron una gran cantidad de fichas de búsqueda sobre el monumento de Álvaro Obregón.

Silvia Velázquez Rodelo, vocera de las "Guerreras Buscadoras de Cajeme", manifestó que todos los desaparecidos merecen ser encontrados y que las autoridades deben garantizar acciones para regresarlos a sus familias.

No importa la edad, el género, no importa a qué se dedican; todos desaparecen igual. Hay mucha indiferencia por parte de las autoridades, no los buscan, nos dejan todo a nosotros y eso no es justo. Nosotros buscamos a todos, pero necesitamos más apoyo para hacer y lograr más”, subrayó.