“No hay un solo día que no las recuerde”: Madre de Bianca y Aderly, jóvenes desaparecidas en Cajeme

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Desde marzo de 2021 la angustia, incertidumbre y desesperación se apoderaron de la vida de Nohemí Armendáriz, madre de Bianca y Aderly Mendoza, de 28 y 19 años de edad, quienes desaparecieron en Cajeme, pues aunque desea de todo corazón poder volver a verlas, no hay rastro de ellas por ningún lado.

Así como ella, más de mil quinientas familias cajemenses sufren y viven en agonía por no saber del paradero de algún familiar o ser querido.

La angustiada madre de familia, platicó que ni un solo día desde que dejó de saber de sus hijas ha perdido la esperanza de que podrá encontrarlas, y que aunque el tiempo que ha pasado es doloroso y difícil, no pierde la fe.

En casa todavía las están esperando, resaltó, lo único que desean es descansar del pesar que viven desde aquel trágico día.

Contó que desde hace mucho tiempo que las autoridades dejaron de darle razón sobre la investigación y que desde que pusieron la denuncia por la desaparición a la fecha considera que ha sido muy poco lo que han hecho por tratar de localizarlas.

No hay un solo día que no las recuerde, que no comparta sus fotos y su ficha de búsqueda, han sido años muy difíciles, cambiaron nuestros planes, nuestras vidas, me han hecho mucha falta mis hijas, le pedimos a Dios cada día que las proteja y que nos haga el milagro de encontrarlas”, dijo.