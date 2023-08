Marcha en Ciudad Obregón: Exigen justicia por Alma Lourdes, víctima de feminicidio

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Tras una gran lona con el mensaje “No importa la edad, ni la clase social, eres un asesino”, la mamá, hermanas e hija de Alma Lourdes, quien en días pasados fue asesinada por un cliente de la carnicería donde laboraba, acompañadas de allegados y amigos, recorrieron las calles de Obregón desde el Palacio Municipal hasta la Fiscalía General de Justicia del Estado en exigencia de justicia en el caso.

El contingente, conformado en su mayoría por mujeres portando carteles con las leyendas “Justicia para Alma”, “Que poner límites no me quite la vida” y “Todos somos Alma”, entre otros, caminaron coreando también consignas feministas en búsqueda de que se otorgue la condena que merece el feminicida de la joven madre de familia.

Idalia Valenzuela García, madre de la joven, compartió que no van a dejar de alzar la voz por Alma Lourdes para que se castigue a su agresor y además se den garantías de seguridad a todas las mujeres cajemenses.

Es lamentable, dijo, que mujeres mueran a manos de sus agresores solo por buscar respeto, algo que debería ser un derecho implícito para todos.

No quiero que la gente actúe de forma inadecuada, con agresión, sería lo menos que Alma desearía, queremos justicia, yo quiero alzar la voz por Alma, por su hija, porque las dejaron solas, las separaron, yo quiero alzar la voz, como dijo mi hija en sus audios que ella no lo estaba haciendo nada más por su hermana, si no, por todas las mujeres que se quedan calladas, necesitamos esa fuerza para levantar la voz”, señaló.

Agradeció a toda la ciudadanía el apoyo que les han brindado como familia y pidió no arremeter en contra de la familia del agresor de Alma Lourdes, ya que ellos no son los responsables de los actos de este.

Esta marcha es por su hija, pero también por todas las víctimas de hechos violentos en el municipio, que son tantas.

Agregó que el día de mañana habrá otra marcha luego de la audiencia del asesino de su hija, y que será a las 16:00 horas en el Callejón de la Mujer.