Luis Enrique salió rumbo a Mexicali sin imaginar que el accidente de Sonoyta truncaría sus sueños

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Con la maleta llena de ilusiones y la esperanza de tener un mejor futuro y ayudar a su familia a salir adelante, Luis Enrique Alatorre, de 17 años de edad, salió de su casa en Ciudad Obregón rumbo a Mexicali, el pasado miércoles, sin imaginar que el camionazo de Sonoyta, truncaria sus sueños.

María Isabel Martínez Córdoba, mamá de Luis Enrique, con lagrimas en los ojos compartió que su hijo tenía cerca de un mes organizando ese viaje que a como él decía "le cambiaría la vida" y que tenia planeado vivir con un par de amigos y trabajar al mismo tiempo que concluía la preparatoria.

Mientras no dejaba de apretar entre sus manos la cadena de "Kike", mencionó, que solo iba por un año para juntar dinero y comprarse un "carrito" y que le hacía mucha ilusión poder ayudarlos, ya que sería la primera vez que trabajaría.

"Era un hijo muy bueno, un hermano amoroso, un tío muy divertido, que siempre se preocupaba por cuidarlos a todos en su familia", detalló.

"Iba con muchos planes, iba muy feliz": Mamá de Luis Enrique

"Ese día estaba muy emocionado, desde un día antes hizo su maleta, la acomodó muy bonita, iba ilusionado a estudiar y trabajar, nos pidió permiso, no cabía de la emoción, iba con muchos planes, iba muy feliz", resaltó.

Era el hermano menor de cuatro hijos, subrayó, siempre fue muy apegado a toda su familia y sus amigos, muy querido por todos.

Recordó que la mañana del jueves cuando no pudo contactarlo, inmediatamente se puso a buscar en redes sociales y que lo primero que vio por todos lados fue la noticia del choque y que en ese momento el mundo se le vino encima.

Hermano mayor de Luis Enrique fue quien confirmó la triste noticia

Después de saber del accidente, dijo, su hijo más grande emprendió el viaje para tener información y saber que había pasado con él, y que por desgracia, Luis Enrique, estaba en la lista de fallecidos.

"Yo me quede esperando su llamada y nada, nada, nunca llegó, nadie me dio la noticia, nadie me avisó, yo me di cuenta en el celular, fue lo peor que me ha pasado", puntualizó.

Comentó que Kike fue velado el día sábado y estuvo acompañado por todas las personas que lo quisieron en vida y que en su memoria durante su sepelio le llevaron música y soltaron 200 globos de helio en color blanco.