“La lucha continua”; Marchan cientos en exigencia de justicia para Alma Lourdes

Ciudad Obregón.- Luego de que se dictara prisión preventiva y continuidad de la investigación para el presunto feminicida de Alma Lourdes, su familia, acompañada de más de 500 personas, se manifestó en exigencia de justicia y celeridad en este caso.

La manifestación empezó en el callejón de la mujer en el centro de la ciudad, avanzando por las principales calles al unísono de “Justicia para Alma”, vestidas de morado y con carteles alusivos.

Foto: Mayra Echeverría

En una primera parada, arribaron a las afueras del Palacio Municipal, donde el contingente estuvo cantando consignas feministas. En ese lugar, Idalia Valenzuela García, madre de Alma Lourdes, agradeció por el gran apoyo que ha tenido su familia en estos momentos. No solo de personas del municipio o el Estado, sino de todo México.

A nombre de mi Alma, Lourdes, de Lía, su hija, ahorita estoy temblando. Hoy fue un día muy complicado para mí. Lo único que quiero es agradecer a todos. Me dejan con la boca abierta de todo el apoyo, y que lo que le sucedió a Alma no le vuelva a pasar a ninguna otra muchacha. No es justo, que no quede impune”, indicó.

En ese lugar, el edificio fue tapizado con carteles con frases como: "Que exigir respeto no nos cueste la vida", "Quiero vivir sin miedo", "Hoy lucho por si no estoy mañana" y "Justicia para Alma", entre otros. Después, siguieron caminando.

Foto: Mayra Echeverría

Al llegar a la Fiscalía de Sonora, el grupo, conformado en su mayoría por mujeres, también tapizó las paredes con las fotos de las fichas de búsqueda de mujeres en calidad de desaparecidas en Cajeme.

En ese lugar, se instalaron en el lobby y las afueras para entonar a una sola voz la canción “sin miedo”, colocar un moño de luto de color morado y seguir exigiendo, con micrófono en mano, que se le dé el seguimiento debido al caso y el castigo que merece.

Es una burla que el asesino de Alma no tenga condena aún”, dijo una manifestante.

“Si fuera otra clase de persona, ya estaría con condena máxima. Dejen de proteger asesinos”, manifestó otra.

Dejen de darle largas a este caso. No se nos va a olvidar, y si pronto no hay una solución, vamos a volver y no por las buenas”, señaló una más.

En ese lugar, el contingente se mantuvo durante al menos un par de horas, para después ser despedido por Isabel Llamas, hermana de Alma Lourdes, quien dijo que se debe seguir luchando por su hermana y por todos los casos impunes que existen. Además, concientizar a la población para que deje de tomarlo como un juego o burla.

“No hay palabras para agradecer todo su apoyo, y no solo visibilizando lo de Alma, sino de muchas otras mujeres. Y todavía faltan muchas caras. No nos estamos dando cuenta de la magnitud de todo esto. Sepan que esto no es de hoy, lleva muchos años y que el motivo para seguir sea Alma. No seamos serios como esa gente que solo tomaba fotos y se reía. No seamos ellos. Muchas gracias y a descansar, que esta lucha sigue”, puntualizó.

Foto: Mayra Echeverría

