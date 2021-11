Inseguridad en Sonora: Temen a balaceras frecuentes en sector Villa Bonita de Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- “Estamos cansados de vivir asustados”, “no podemos salir ni a la esquina”, “no dejó salir a mis hijos”, “no hay tranquilidad a ninguna hora”, son sólo algunas de las reacciones que los vecinos de Villa Bonita tienen frente a la fuerte ola de homicidios dolosos y balaceras registradas en sus calles en las últimas semanas.

Fabiola Navarro, de la calle Carlos Conant, manifestó que les ha tocado escuchar balaceras a unos cuantos metros de su domicilio, lo que les genera hasta traumas por el temor a que les suceda algo.

Me siento demasiado insegura, no dejo salir a mis hijos ni a la esquina solos, es un temor generalizado entre todos los vecinos. Nos ha tocado escuchar balaceras a unos cuantos metros de mi casa, escuchar los gritos de los familiares de las víctimas y es algo que te genera cierto trauma”, indicó.

Mariana Zazueta, ama de casa del sector, expresó que escuchar los estruendos de las balas es horrible y que ya no saca a pasear a sus hijos por las tardes como solía hacerlo por miedo a que les toque un hecho violento.

“Nos ha tocado escuchar balazos muy cerquita, solía sacar a mis hijos a andar en bicicleta en las tardes y ahora prefieren quedarse encerrados, porque nos ha tocado estar en la puerta a punto de salir y escuchar la balacera, también que balearan a alguien en el lugar donde nosotros acabábamos de estar”, lamentó.

Te puede interesar: Por inseguridad repartidores dejan de entregar en 32 colonias de Cajeme

José Cristóbal López Castro, detalló que la mayoría de las personas viven con angustia y miedo por lo que pasa en su colonia, ya que los hechos violentos se registran a cualquier hora del día.

“Yo ya soy grande, me la paso mayormente en mi casa y me da pendiente salir hasta a las tortillas, ya no se sabe en dónde va a pasar algo, casi diario se escuchan balazos”, puntualizó.

HOMICIDIOS DOLOSOS EN CAJEME