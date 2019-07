Hoteleros ven como opción instalar paneles solares

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Aunque no está planeada una inversión como tal, el sector hotelero de la ciudad no rechaza la opción de colocar paneles solares en busca de un ahorro en el servicio de energía léctrica.



Moisés Corrales Ruiz, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), recordó que uno de los grandes egresos de los hoteles en este periodo es justo este insumo básico para operar, por lo que sí se han pensado en estrategias para contrarrestarlo.



"No hay ningún proyecto en pie para esa tecnología, pero no se descarta, todo mundo va hacia eso, aún no se han visto interés concreto por parte de algún hotel", mencionó.



Esta tecnología sería apropiada sobre todo para tiempos de verano, dijo, cuando la hospitalidad se va a la baja y los recibos de la CFE a la alza.



"Sería muy interesante para disminuir los costos, que sería lo más importante", añadió.



María Luz Castillo Valenzuela, presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), indicó que aunque se pueden ejecutar muchas medidas de ahorro no son tan significativas, pues no se pueden dejar de encender los aires acondicionados que es lo principal que se lleva la energía, por el clima caluroso.



"Está difícil la situación económica en cuestión de la energía eléctrica, es algo que nos impacta siempre en verano, las medidas que hemos platicado son la reducción en la energía, ahorro, cuidado, para que no se vaya hasta el cielo (el recibo)", recalcó.