Harán marcha contra la violencia en Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGÓN.- Tras el asesinato a balazos de un niño de 3 años de edad el pasado martes y el repunte de la violencia e inseguridad en Cajeme, la agrupación Empoderamiento Social prepara una marcha contra la violencia para mañana en esta ciudad.

Nidia Rascón, integrante de la agrupación, expresó que quieren exigir que la defensa de los derechos humanos siga en pie y que lo que las autoridades y el Gobierno prometen sea cumplido para brindar seguridad a la ciudadanía.

Lo que queremos y lo que solicitamos es que haya una coordinación de los tres órdenes de gobierno para garantizar seguridad, que la sociedad despierte y que no invisibilicen a la infancia, porque ellos no tiene voz, no pueden manifestarse, pero no debemos olvidarlos y debemos alzar la voz por ellos”, indicó.