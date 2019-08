Forman abuelitos una gran familia

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- No todos los abuelitos tienen familia que festeje su día junto a ellos, los 51 ancianos, 22 mujeres y 29 hombres internados en el Asilo San Vicente, son huérfanos, pero han encontrado ahí una familia adoptiva que llena sus días de paz, tranquilidad y cuidados.



Desde hace 50 años, en el asilo ofrecen un lugar para vivir a los abuelitos de más de 75 años que no cuentan con una familia que se haga responsable de ellos.



La madre Ivana Fabiola Villareal Arce, encargada del asilo, señaló que la mayoría de los abuelitos que albergan están en silla de ruedas o su movilidad es limitada.



Su rutina diaria, agregó, consiste en despertar a las 06:00 horas para ser aseados y desayunar, los que desean son llevados a misa y luego pueden ver televisión, jugar lotería, estar en el jardín, leer, entre otras cosas.



Comentó que los abuelitos que ellos cuidan son los que se han quedado solos al final de sus días, no cuentan con familia o esta no tiene los recursos para hacerse cargo de ellos.



"Muchos de nuestros abuelitos tuvieron familia de niños o de jóvenes y en los últimos años de su vida por una u otra razón se apartaron de estas, otros han llegado solos, piden un taxi y tocan la puerta porque ocupan apoyo", resaltó



Durante esta semana tendrán varios eventos, desde visitas hasta música en vivo para festejarles el Día del Abuelo, que es hoy.



Cambia su vida



Flavio Lara, abuelito de 80 años originario de Huatabampo, por azares de la vida terminó en Obregón prácticamente en la calle y desde hace casi un año fue adoptado en el asilo.



Platicó que desde que ingresó sus días han cambiado, que ahora la pasa feliz y disfruta de la compañía de sus amigos, además de recibir muy buen trato.



"Estoy en paz, como a gusto y muy rico y me atienden bien, no me hacen enojar, me tratan como me gusta", enfatizó.