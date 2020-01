Familiares de accidentados en Vícam esperan información

Ciudad Obregón.- Familias completas esperan información sobre el estado de salud de sus hermanos, tíos, primos o papás, tras el accidente en Vícam este martes por la mañana.

Higinia Álvarez Buitimea, hermana de uno de los lesionados, indicó que a través de unos vecinos se informaron sobre el accidente entre el tren y un camión de trabajadores del campo, donde venía su familiar.

Aunque lograron llegar al lugar y trasladarse en la ambulancia con este, se desconoce más sobre su estado de salud, dijo, pues apenas está bajo valoración médica.

No se si iba al campo o al empaque, vecinos nos avisaron, la mayoría de la gente es de Compuertas, Casa Azul, no sabemos que paso con el chófer, no abastecen las ambulancias", comentó.