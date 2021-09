CIUDAD OBREGÓN.- Vecinos de las colonias Valle Dorado y Villa Fontana exigen al nuevo gobierno, tanto municipal, como estatal, les instale pavimento y drenaje nuevo para solucionar los problemas que vienen acarreando hace años.

En una manifestación realizada la mañana de este sábado en las calles Paseo Las Palmas y Fértil, un grupo de cerca de 15 vecinos, externaron que desde hace años en esas dos colonias han estado batallando con drenajes colapsados y las calles desbaratadas.

Olivia Vega, una de las vecinas presentes, comentó que aprovechan que la nueva administración va iniciando para dar a conocer sus problemas, en espera de que sean resultos.

Te puede interesar: Afecta falta de agua a la flora y fauna en territorio yaqui.

Exigen pavimentación y drenaje nuevo en colonias del sur de Ciudad Obregón. Foto: GH

La administración pasada no nos hizo caso, no nos tomó en cuenta, pese a los miles de reportes desde el 2019, no se atendieron, unos si, pero el problema regresaba rápido, necesitamos se arregle de raíz", indicó.