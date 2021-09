Afecta falta de agua a la flora y fauna en territorio yaqui

CIUDAD OBREGÓN.- Venados, conejos, armadillos, garzas canadienses, sapos, patos, peces y también algunas plantas como verdolaga, epazote, carrizo y batamote han desaparecido del territorio yaqui en los últimos años debido a la sequía y el desvío de agua, aseguran sus habitantes.

César Cota Tórtola, vocero de la etnia en Loma de Guamúchil, explicó que desde hace una década a la fecha con el paso de los años y a como incrementa el problema de falta de agua en el cause del río Yaqui, también han ido desplazándose ciertas especies de fauna y flora.

Algunas especies de flora, mencionó, como el carrizo desapareció completamente, y tienen que adquirirlo de otros poblados, ya que es una planta que utilizan de materia prima para muchas cosas.

La falta de agua en territorio yaqui amenaza a la flora y fauna de la región.

Esto los afecta de muchas maneras, manifestó, principalmente porque acostumbraban vivir de la pesca o caza de algunos animales y además sembrar algunos cultivos junto al río, actividad que ya no pueden hacer.

Guadalupe Flores Maldonado, líder de Loma de Bácum, compartió que ha habido mucho desplazamiento de fauna y flora, porque se acabaron las condiciones ambientales adecuadas para ellos y eso los hace migrar a otros sitios o desaparecer.

Se secó el río por la sequía y el desvío de agua y dejaron de llegar garzas, ya no se ven sapos toros, ni se digan peces, ya no crecen verdolagas, epazote, los mamíferos alrededor si se siguen viendo, pero no como antes, ni cerca”, indicó.