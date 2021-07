Evitan colectivos de búsqueda de Cajeme lugares de riesgo por seguridad tras amenazas

CIUDAD OBREGÓN.- Para evitar ser víctimas de amenazas de muerte o poner en riesgo su integridad física, las miembros de los colectivos de búsqueda del municipio de Cajeme evitan lugares "calientes" para protegerse.

"Alejandra", integrante de las Guerreras Buscadoras de Cajeme, platicó que tienen puntos que han identificado como prohibidos por el alto nivel de violencia que se viven en ellos.

"Nosotras no hemos sido en ese aspecto amenazadas como tal, pero hemos estado trabajando cuidandonos y coordinadas y sabemos el clima de violencia que se vive en el municipio y en el estado y por eso tratamos de no meternos donde no debemos", indicó.