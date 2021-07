“Regrésenme a mis hijos y dejo las búsquedas”, replica Madre Buscadora ante nueva amenaza

HERMOSILLO, Sonora.- Para cancelar las búsquedas de cuerpos y/o restos humanos en el estado, la líder de las Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Patricia Flores le pidió a la persona que la amenazó de muerte que le regresen a sus hijos para llevarlos de nuevo a su casa.



La madre de familia que busca a sus hijos Marco Antonio y Alejandro Guadalupe, este día recibió una llamada telefónica de una mujer que le pidió que dejara de buscar restos humanos o de lo contrario sufriría las consecuencias.



“Me dijeron que si sigo con las búsquedas me van a matar, que si no hago caso ya no va a haber otra advertencia, pero le dije que cuando eres madre y tienes un desaparecido debes buscar, regrésenme a mis hijos y ya no sigo buscando”, externó.