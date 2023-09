Escasez de lluvias amenaza al sector ganadero en Valle del Yaqui

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Venta de ranchos, muerte de ganado, abandono de la actividad y una fuerte crisis económica, es lo que la sequía que azota al Estado está dejando al gremio ganadero, lo que aseguran es alarmante y no había pasado en otros tiempos.

Julio Aldama Solís, presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui (Aglvy), manifestó que actualmente la actividad pasa por una crisis muy delicada y que de no llover durante septiembre se va a agravar muchísimo más.

Explicó que el agua es sumamente necesaria para que la ganadería sea costeable y productiva, ya que al llover los suelos reverdecen lo que deja alimento suficiente para el ganado, evitando que el productor tenga que invertir alrededor de 150 pesos diarios para alimentar a cada animal.

REQUIEREN MUCHA AGUA

Además, mencionó, un animal en edad adulta consume alrededor de 50 litros de agua diariamente y al no existir de manera natural en ríos, arroyos o pozos, es muy difícil proporcionárselas de alguna otra manera.

Dijo que también muchos productores están batallando porque el año pasado, que fue muy bueno por las lluvias, se hicieron de más animales confiados en que los tiempos continuarían de la misma manera, y al no ser así, ahora tienen más animales que sacar adelante con su propio bolsillo.

En estos momentos, resaltó, muchos ganaderos están deshaciéndose de su hato, ante la incertidumbre de qué pasará y también aprovechando que ahorita tiene un buen precio, lo que podría cambiar con el paso de los meses.

LOS QUE MÁS SUFREN

Señaló que los productores que más están “sufriendo” son los del Valle del Yaqui de las zonas planas como Agua Caliente, Pueblitos, Hornos, Buenavista, Cumuripa y los alrededores, ya que en la sierra las lluvias han sido benéficas para la actividad.

Ahorita le estamos dando toda nuestra esperanza al mes de septiembre, pero de no llover la situación se pondrá peor, han sido tiempos difíciles para nosotros, y de seguir así se va a perder lo que se avanzó el año pasado, que fue muy bueno y de muy buena parición, mucha gente se dejó muchos animales para crecer, pero este año es imposible mantenerlas”, lamentó.

Comentó que en la asociación son 3 mil 400 agremiados directos y mil 600 de forma indirecta, de los cuales el 95% son pequeños y medianos productores, los cuales son los que resultan más afectados ante estas crisis.

Suena alarmista decir que la actividad puede desaparecer, pero es la realidad que estamos viviendo, se está volviendo imposible, hay mucha preocupación, ahora si estamos en pánico porque no ha llovido y si no llueve vamos a tener que vender todo, porque mantener un rancho un año completo hasta la otra temporada de lluvias no es negocio, si no llueve va a ser catastrófico para la actividad”, aseveró.

ESTÁ PESADO

Eleazar Ontiveros, ganadero con más de 20 años de experiencia, externó que cada año que pasa mantenerse en esta actividad se vuelve más pesado y con muchas preocupaciones y que antes cuando los tiempos eran otros hasta daba gusto tener rancherías.

“La verdad es que el cambio climático, o lo que sea que está desencadenando la falta de lluvias, nos está impactando a todos, porque si no hay agua no hay vida, ahorita está bien pesado y difícil mantener un rancho, no pasa una semana sin que se mueran animales por el calor, o que no andemos preocupados por cómo llevar el alimento o como hidratarlos”, compartió.

Muchos ganaderos del Valle del Yaqui han tenido que deshacerse de sus hatos ante la crisis del sector.

FOTO: BANCO DIGITAL

EL SUR CON SEQUÍA SEVERA

Según la última actualización del Monitor de Sequía de México al 15 de agosto del año en curso, 21 municipios del Sur y Sierra del Estado presentan sequía severa.

En el informe se puede ver que, además, 58 de los 72 municipios, presentan daños por la ausencia de lluvias.

Se puede apreciar que del total del territorio sonorense el 22.6% presenta sequía severa, el 35.5% está anormalmente seco y el 41.9% tiene sequía moderada.

FALLARON PRONÓSTICOS

Aun cuando estadísticamente julio y agosto son meses en los que se registran una buena cantidad de lluvias y, por lo tanto, captaciones en el Sistema de Presas del Río Yaqui, este año los pronósticos no se cumplieron, según el informe de almacenamiento en presas del Distrito de Riego.

En el informe se puede ver que hasta el momento la captación del sistema de presas se encuentra mil 225.1 millones de metros cúbicos de agua por debajo de la captación que se tuvo el año pasado en estas mismas fechas.

Además, se refleja que aun cuando el mes de agosto de 2022 las precipitaciones que se presentaron fueron excepcionales acumulando 2 mil 121 millones de metros cúbicos de agua, durante este apenas se lograron los 160 millones de metros cúbicos, que de no mejorar pone en riesgo el próximo ciclo agrícola.

De mejorar las condiciones, durante el mes en curso se espera una captación media de 473.6 millones de metros cúbicos.

