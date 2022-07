"Es como un ángel": Gloria Garcia lleva 11 años apoyando a niños con cáncer

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.-Hace 14 años, Gloria García Anguis, perdió a uno de sus hijos a causa del cáncer, en aquel tiempo vivió grandes dificultades sin que nadie le brindara ayuda, por ello en homenaje a su pequeño hace labor altruista para apoyar a niños con esta enfermedad.

La madre de familia, de 33 años de edad, compartió que su hijo, Manuel Alejandro, de un año 4 meses de edad tuvo leucemia mieloblástica aguda, que es un cáncer muy agresivo, por lo que no pudo librar la batalla, pero gracias a su recuerdo ha podido ayudar a decenas de niños a sobrellevar esta enfermedad desde hace alrededor de 11 años.

Tiene otros tres hijos, de 12, 11 y 9 años de edad, dijo, quienes atesoran el recuerdo de su hermano y todo lo que su mamá ha logrado en su memoria.

Sé lo que se vive, yo batallaba mucho, estaba sola, tuve que irme a otra ciudad para el tratamiento de mi hijo y a veces no tenía dinero, no tenía para comprar lo que necesitaba, cuando mi hijo falleció yo le prometí que iba a ayudar a los niños con cáncer”, resaltó.

EN CONTACTO CON GRAN CANTIDAD DE HISTORIAS

Comentó que empezó en este camino como voluntaria de la Fundación Jesucristo Misericordioso donde está en contacto con gran cantidad de historias de dolor, problemáticas y lucha derivados del cáncer, por lo que busca siempre la manera de brindarles apoyo económico y emocional a las familias.

“Yo a los niños se podría decir que los adopto, les digo que son mis niños, no tiene descripción lo que siento, me da mucha tranquilidad, me siento feliz de poder ayudar y no solo a niños con cáncer, también a niños con otro tipo de enfermedades que ocupan ayuda”, resaltó.

Mucha gente la conoce, dijo, en ocasiones les llegan solicitudes de muchas partes, porque las mismas personas que ha ayudado van pasando de voz en voz que ella es como un “ángel de la guarda”.

En esta labor no todo es felicidad, expresó, le ha tocado ver partir a muchos niños, lo que le causa dolor por el vínculo que forma con ellos, pero sabe que esos pequeños cumplieron su propósito y se les brindó las mejores condiciones al final de su existencia.

No sólo apoya a personas con alguna enfermedad, sino que también se suma a acciones que realizan otras fundaciones para beneficiar a quienes viven en situación vulnerable, concluyó.