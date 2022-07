Brayan venció el cáncer y tocó la campana, pero tuvo fuerte recaída; necesita apoyo de la comunidad

HERMOSILLO, Sonora.- A tan solo tres meses de vencer el cáncer y cumplir su sueño de tocar la campana, Brayan Mendoza Bojórquez, de 13 años, sufrió una fuerte recaída que lo llevó a estar de nuevo hospitalizado y con un nuevo tratamiento.

Esto significó un fuerte golpe para él y su familia, afirmó su madre, Mayte Bojórquez, pues ambos pensaban que por fin iban a vencer el padecimiento, y volver a recuperar la salud del pequeño, pero las cosas no salieron como esperaban.

"Él estaba muy bien, ya iba a la escuela y todo, pero un día notó que le salió un moretón en su pierna. De inmediato me dijo, y yo le pregunté si se había golpeado, pero me dijo que no, entonces empecé a revisar todo su cuerpo y me di cuenta de que traía varios moretones, no nomás uno.

"Le llamé al doctor y le comenté y me dijo que podría tratarse de una recaída de su leucemia. Ese mismo día hice maletas y me vine de Nogales a Hermosillo para que lo revisaran, le hicieron análisis y me confirmaron lo que tanto temíamos, la enfermedad se había hecho más fuerte", relató.

Recaída de Brayan es un duro golpe para su familia

Cuando recibieron la noticia del médico, Mayte describió haber sentido como si su cuerpo perdiera todas las fuerzas y quisiera caerse hacia abajo.

En eso volteó a ver a su pequeño y le vio su rostro lleno de lágrimas, no pudiendo contenerse más y ambos rompieron en llanto.

"Lloramos y lloramos él y yo solitos, porque nos tuvimos que venir sin su papá o hermanos; yo me quería contener, pero el doctor nos dijo que llorará lo que fuera necesario, que lo necesitábamos, que era parte del proceso.

"Abrace a Brayan y le dije que todo estaría bien, pero no podía contener las lágrimas; él me decía que estaba asustado, y no sabía que decirle, porque yo también estaba muy asustada, sigo muy asustada", aceptó.

Por recaída, Brayan tiene nueva hospitalización y tratamiento

Desde entonces, tanto Mayte como Brayan han permanecido internado en el Hospital CIMA, para que el menor pueda tomar su tratamiento de quimioterapias.

El proceso no ha sido nada fácil, ya que debido a que son de Nogales se les ha dificultado conseguir donadores de sangre y recursos para subsistir, aun así, para Mayte lo principal es la salud de su hijo, y se ha enfocado completamente en ello.

"Yo tengo un seguro de gastos médicos mayores por mi trabajo que Bendito Dios me ha ayudado a que él esté atendido, como todo hemos tenido que pagar diferencias, cosas que no cubre la póliza, son muchos factores, pero desde el 2020 que fue diagnosticado hemos salido adelante.

"Ha sido difícil, sí, porque al ser de Nogales no hemos podido conseguir donadores siempre, y hemos batallado para la sangre; nos ha tocado vivir toda la pandemia con el corazón apretado, sin poder salir a ningún lado, luchando por no contagiarlo, ha sido algo muy duro y muy pesado, pero mientras Dios me lo preste, yo voy a luchar por él", dijo.

Brayan requiere apoyo de la comunidad para superar recaída por cáncer

Entre todo este caos se ha presentado una esperanza para Brayan, que es recibir un trasplante de médula que le ayude a vencer el cáncer, y a que su cuerpo trabaje de manera normal.

Para esto, la familia debe hacer estudios de compatibilidad a los hermanos mayores del pequeño, los cuales no cubren la póliza del seguro, y cuestan alrededor de 58 mil pesos a cada uno.

Por esa razón, Mayte ha decidido exponer su caso y solicitar apoyo de la ciudadanía.

"Brayan no quería que la gente supiera que tiene cáncer, pero ya no lo puedo ocultar más, tengo que tocar la puerta de todos y el corazón de todo para que nos ayuden", expresó, "tengo que hacerle estudios a mis hijos para compatibilidad y ver si son candidatos a un trasplante de médula, pero esos estudios no los cubre el seguro y cada hijo me costaría 58 mil pesos.

"Esto me cambia el panorama, y aunque yo he trabajado mucho para ocultar su condición, esto ya nos sobrepasó, yo necesito pedir apoyo, por él, para que salga adelante", mencionó entre lágrimas.

Mayte pide a la sociedad que le ayuden tanto con los eventos que realizará su familia en Nogales, como con algún depósito o apoyo que deseen darle en Hermosillo.

Ella está confiada que entre peso y peso logrará juntar lo necesario para realizar las pruebas a sus hijos y que Brayan pueda recibir el trasplante que necesita para curarse, volviendo a vivir su vida como el adolescente feliz y alegre que siempre ha sido.