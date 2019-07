En pausa la siembra de árboles

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- El programa de reforestación de la comisaría Marte R. Gómez y Tobarito se mantiene en pausa, y en espera de la donación de nuevos árboles.



Félix Salazar Álvarez, comisario del lugar, explicó que además los trabajos se detuvieron por el tema del calor y las altas temperaturas.



"Está pausado por el calor y las condiciones que vienen de temperaturas, pero Cymit y el doctor Sanjaya Rajaram nos van a regalar 500 árboles de olivos negros, y tengo pendientes algunas delegaciones de reforestar y el estadio", comentó.



Será hasta el mes de octubre cuando se retomarán estos trabajos en la delegación Sonora Progresista, Ladrillera, Canal Alto y la Carabina, señaló, y en otras zonas más de la cabecera de la comisaría.



"Tengo el camellón cortito que está donde está la comisaría, ahí colocaremos 20 amapas, ya las tengo pero no las hemos plantado para que no se sequen", mencionó.



Mientras se retoman estos trabajos se gestionarán tomas de agua en dichas áreas ante el Oomapasc, añadió, pues no sólo es plantar los árboles, sino mantenerlos con vida.