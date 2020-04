En medio de la pandemia, Don Simón festeja sus 100 años

La emergencia sanitaria por el Covid-19 mantiene a la mayoría resguardados en nuestras casas, pero eso no impidió que Don Simón, un paletero reconocido y muy querido por los cajemenses, fuera festejado por su cumpleaños número 100.

El oriundo de Jalisco, pero residente de Cajeme desde hace más de 60 años, vive solo en una pequeña casita de lámina y madera en la colonia Hidalgo. Su esposa ya falleció y sus seis hijos se casaron y se fueron de la ciudad, por lo que casi no los ve.

El día 9 de abril arribó a los 100 años y por ello el DIF municipal lo visitó y le llevó un pastel y un pequeño obsequio para que ese día tan especial no pasara desapercibido.

Don Simón se dedica a la venta de paletas de hielo y chucherías, pero desde que empezó la cuarentena vive con las aportaciones de vecinos y de personas de buen corazón que lo visitan para apoyarlo, pues ya no puede salir a las calles a trabajar, además de que los amantes de lo ajeno le robaron su triciclo, que era su móvil de trabajo.

He durado tantos años porque como muy bien, soy disciplinado y me alimento saludable, todos los días hago un poco de ejercicio y me cuido, ahorita estoy parado en mi casa porque no puedo trabajar por la pandemia”, detalló.