En Sonora falta cultura de prevención del cáncer de próstata, advierten médicos

CIUDAD OBREGÓN.- Noviembre es el mes de la concientización contra el cáncer de próstata, enfermedad que aunque llega a ser común entre los hombres mayores de 45 años de edad, atrae poco el interés y no hay cultura de prevención, indicó el doctor Víctor Manuel Acuña Ruiz.

El especialista en urología explicó que este tipo de cáncer es el que más incidencia tiene en México y en el mundo y que uno de cada 10 hombres lo padece.

Muchas veces no se le da tanta importancia, porque se tiene algo de tabú respecto a esta enfermedad, porque cuando a los pacientes se les habla de esto, lo quieren ignorar o les da miedo que va a haber una exploración que no le agrada al paciente y prefieren evadirla”, indicó.

Detalló que para los hombres de 45 años de edad en adelante es recomendable acudir una vez al año al urólogo a realizarse un antígeno de próstata que es un estudio de sangre muy sencillo y acompañarlo de un ultrasonido.

“Es demasiado raro que el antígeno de próstata se eleve o que haya cáncer o algún problema en hombres menores de 40 años de edad, por eso no hay indicaciones para esos rangos de edad de realizarse estudios al respecto”, resaltó.

Esta enfermedad es una de las más frecuentes en hombres, mencionó, sin embargo, no es la más mortífera, ya que en la mayoría de los casos tiene tratamiento y resulta medianamente agresiva.

SE PUEDE OPERAR

La ventaja de este cáncer, dijo, es que se puede operar y curar en casi todos los casos, pero no por ello se le debe restar importancia.

Puntualizó que el mayor factor de riesgo es el genético, y que muy probablemente a los 70 años un 50% de hombres tendrá esta enfermedad y a los 80 años un 70%.

La mayoría de los hombres vamos a tener cáncer de próstata o crecimiento de ésta en algún grado en algún periodo de nuestra vida de ahí la importancia de realizar estudios preventivos”, compartió.

Los hombres no acuden a revisiones porque tienen miedo del tacto rectal, pero este tipo de detección hace tiempo que no se realiza, aseveró.

Normalmente, resaltó, los hombres de 60 años de edad son los que dan más positivos a este cáncer, pero también son los que tienen mayor porcentaje de recuperación.

De las detecciones que se realizan, manifestó, un 50% tiene tratamiento y cura, y el otro 50% son en etapas que ya no se puede hacer nada al respecto.

Recomendó no dejar de lado las revisiones periódicas y no tener miedo a los estudios ni a los resultados, pues ha tenido casos en que los pacientes prefieren no conocer sus resultados y continuar sin saber sus diagnósticos.

NO SE HACEN ESTUDIOS

Josué Palma Montoya, de 88 años de edad, explicó que nunca en su vida se ha realizado algún estudio para detectar este ni otro tipo de cáncer y que es porque casi no se enferma.

A lo largo de mi vida han sido pocas veces las que me he enfermado de algo, en realidad casi no voy al doctor, no es que le saque la vuelta a este estudio en especial, es que casi no acudo al médico”, indicó.

Compartió que además no cuenta con Seguro Social lo que le hace más complicado poder realizarse estudios periódicos.

Javier Heliodoro, vecino de la colonia Benito Juárez, de 66 años de edad, destacó que solamente una vez en su vida cuando tenía 52 años se hizo un estudio de ese tipo y que los resultados fueron buenos.

“Hace mucho me hice un estudio para ver cómo andaba de la próstata, pero los resultados fueron buenos, ya no me he hecho otro, no es que quiera o no, si no que uno no se acuerda a veces”, agregó.