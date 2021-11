Aumenta 49% hombres con cáncer de próstata

Tijuana, B.C.-En Baja California aumentó 49% el número de hombres que se detectaron con cáncer de próstata entre 2020 y 2021.

De acuerdo al Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud que corresponde a la semana del 24 al 30 de octubre, en el cual se detalla que en el primer periodo se confirmaron a mil 356 hombres con dicho padecimiento, mientras que en el presente a 2 mil 22.

El cáncer de próstata es una de las tres primeras enfermedades mortales en el sector masculino, mismo que está asociado con el tabaquismo y sedentarismo.

Te puede interesar: La obesidad y el sedentarismo inciden en la aparición del cáncer de próstata

El urólogo Juan Bernardo Camacho dijo que el reto más grande para detectar el cáncer de próstata es convencer a los hombres para que acudan a una revisión médica.

"El paciente es renuente a la revisión rectal, no es algo que les vaya a cambiar su estilo de vida, no van a perder el órgano como tal, no van a perder la función sexual al menos que sea una etapa avanzada", aclaró.

Asimismo, Camacho explicó que los tumores malignos pueden presentarse en hombres mayores de 50 años y extenderse a los huesos; y puede ser hereditario.

Algunos de los síntomas son dolor al orinar, orinar de manera frecuente, entre otros.

Por ello, en este noviembre, mes de la concientización del cáncer de próstata, Javier Cisneros, director de una unidad médica privada, anunció que regalarán mil pruebas de antígeno prostático.

Te puede interesar: Científicos de la UNAM apuestan por tratamiento contra el cáncer sin dolor

El único requisito es acudir a Compass Lab, ubicado en una plaza comercial del Paseo Centenario, y ser mayor de 40 años. El horario de atención es de 8 a 20 horas de lunes a sábado.

Los resultados tendrán que ser interpretados por un urólogo u oncólogo certificado, agregó Cisneros, pero le servirán al paciente para que busque atención médica para tratar la enfermedad, en caso de resultar positivo.