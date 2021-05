Desea María Teresa clasificar para los paralímpicos de Tokio; busca apoyo

CIUDAD OBREGÓN.- La deportista, María Teresa Orduño Sánchez, desea clasificar en los juegos paralimpicos de Tokio 2021, que se realizarán el próximo mes de junio en Monterrey, para lo cual requiere recaudar fondos para sus gastos.

La campo lanzadora de disco, explicó que ha tenido logros nacionales que la han llevado a ser campeona en la categoría F53 y poner en alto el nombre de su municipio, estado y país y que anhela seguir rindiendo frutos en lo que tanto le gusta hacer.

Del 1 al 5 de junio, se realizará una competencia en Monterrey para la final de la clasificación, manifestó, por lo cual no sólo se encuentra entrenando duro, sino también en actividades para lograr cubrir sus gastos.

Resaltó que requiere reunir dinero para los pasajes y el hospedaje, que es un aproximado de 10 mil pesos. Durante los años que tiene de deportista, mencionó, en varias ocasiones ha querido darse por vencida, justamente por la falta de apoyos y de recursos para continuar, siempre ha encontrado una salida y no ha desistido.

Hacen falta leyes y un presupuesto para el tema, dijo, sería conveniente que los funcionarios públicos voltearan a ver más las necesidades de los deportistas que representan al país en las distintas competencias.

María Teresa Orduño Sánchez, desea clasificar en los juegos paralimpicos de Tokio 2021. Foto: Cortesía

Hace falta que nos tomen en cuenta, que nos ayuden, que nos apoyen en el deporte, muchos hemos estado a punto de tirar la toalla porque no tenemos como, yo me he ido a entrenar rodando en mi silla y es muy cansado, ya no rindes en el entrenamiento y muchas veces dejé de ir hasta una semana por no tener dinero”, concluyó.