Tenis de mesa y frontón dan ocho plazas a Sonora para JNC

Sonora sumó ocho plazas más para los Juegos Nacionales Conade 2021, una vez que el tenis de mesa y el frontón las consiguieron en sus respectivas etapas regionales celebradas el fin de semana pasado en Baja California

El tenis de mesa, en Tijuana, alcanzó seis de los ocho, cinco en equipos y uno de manera individual; mientras que el frontón, en Ensenada, aportó dos, uno de ellos en la modalidad de dobles y el otro en singles.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Por lo tanto, la Ola Roja calificó, en tenis de mesa, a las selecciones Sub 19 y Sub 15, de ambas ramas, así como a la Sub 21 femenil; el pasaje individual fue en la Sub 21 varonil. En frontón pasó el equipo de la Juvenil “A” varonil y agregaron uno en singles en la misma categoría.

En tenis de mesa el boleto individual en la Sub 21 correspondió a Reynaldo Rodríguez; a su vez el equipo de la misma categoría, de la rama femenil, lo integrarán Georgina Soto, Naomi Araujo y Ana Griselda Padilla.

El equipo Sub 19 varonil estará compuesto por Jared Gutiérrez, Christopher Cardona, Fernando Flores y Javier Padilla; y el femenil contará con Alexa Sandoval, Anazul Sánchez, Ximena Borboa y Layla Ochiqui.

Los deportistas dentro de la Sub 15 varonil serán Jorge Angulo, Carlos Martínez, Maximiliano Borboa y Dante Leyva; la selección femenil presentará a Isis Gutiérrez, Leticia Alaniz y Khatya Ortega. De tal forma Sonora participará con 19 atletas en el nacional de esa disciplina.

Los Juegos Nacionales Conade de frontón se celebrarán en Saltillo, Coahuila, del 10 al 16 de junio, y una semana después, del 25 al 29 del mismo mes, el tenis de mesa lo albergará Guadalajara, Jalisco.