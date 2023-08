Dan prisión preventiva a presunto asesino de Alma Lourdes

CIUDAD OBREGÓN.- Hilario “N” fue vinculado a proceso y tendrá prisión preventiva justificada por el feminicidio de Alma Lourdes registrado el sábado pasado en esta ciudad, informó ayer la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Indicó que los medios de prueba desahogados fueron suficientes para que se tomara tal resolución y al reiterar que se solicitará la pena más alta que en Derecho proceda.

La audiencia se llevó a cabo en los Juzgados de lo penal a un costado del Cereso de esta ciudad y estuvieron la juez Mayra Alejandra Varela, por parte de la Fiscalía de Sonora; el ministerio público Arturo Vásquez Serrano; la defensa del imputado, Juan Pablo Duarte Álvarez y Pedro Haro Álvarez; también asistió Idalia Valenzuela, madre de Alma Lourdes, y su defensa Guadalupe Isamarco Puentes.

“Qué Dios me libre”, fue la única declaración de Hilario, presunto feminicida de Alma Lourdes, en la segunda audiencia para determinar su vinculación a sentencia, donde su defensa solicitó se les deslinde del delito, ya que supuestamente no hay pruebas contundentes en su contra.

Juan Carlos Duarte Álvarez, defensa del imputado, solicitó que no se vinculara a proceso a Hilario “N”, ya que aseguran las pruebas presentadas no lo responsabilizan.

Además, mencionó que ninguna de las acusaciones que se presentaron en la primera audiencia, aunque supuestamente acusan a su cliente, no son contundentes, objetivas ni razonables y que durante el cateo al domicilio del implicado, no se encontró entre las armas que se aseguraron alguna relacionada con la del hecho.

Idalia Valenzuela García, madre de Alma Lourdes, durante la audiencia, aunque se le dio la voz, no declaró nada.

Luego de que se dictara prisión preventiva y continuidad de la investigación para el presunto feminicida de Alma Lourdes, su familia acompañada de más de 500 personas se manifestaron en exigencia de justicia y celeridad en este caso.

La manifestación empezó en el callejón de la mujer en el centro de la ciudad, avanzando por las principales calles al unísono de “Justicia para Alma”, vestidas de morado y con carteles alusivos.‘

Idalia Valenzuela García, Madre de Alma Lourdes agradeció todo el apoyo que se les ha brindado.

A nombre de mi Alma, Lourdes, de Lía, su hija, ahorita, estoy temblando, hoy fue un día muy complicado para mí, lo único que quiero es agradecer a todos, me dejan con la ‘boca abierta’ de todo el apoyo, y que lo que le sucedió a Alma no le vuelva a pasar a ninguna otra muchacha, no es justo, que no quede impune”, comentó.