Conductores en el Sur de Sonora utilizan vías alternas para reducir gastos

CIUDAD OBREGÓN.- Al no existir una opción adecuada de tránsito libre en el Sur de Sonora, los usuarios de la Carretera Federal México 15 utilizan vías alternas para ahorrarse unos pesos.

Al Norte de Cajeme los conductores usan las calles del municipio de Bácum para evitarse el pago del bloqueo yaqui de la Loma de Guamúchil y la caseta de Esperanza y al Sur utilizan una brecha por la que cobran una cuota de 20 pesos para no pasar por la caseta de Fundición.

Los conductores de vehículos familiares, tráileres, unidades de empresas, transportes de carga pesada, motocicletas, entre otros, coincidieron que viajar por el Sur de Sonora sale caro, pues tienen que pagar tres casetas de peaje: Esperanza, Fundición y La Jaula.

En información del sitio oficial de Caminos y Puentes Federales (Capufe) transitar por la carretera en el Sur del Estado y pagar las tres casetas representa un gasto en motocicleta de 138 pesos, en automóvil de 279, en autobús de 453 y en camiones dependiendo de sus ejes de hasta 765.

Serge Enríquez Tolano, presidente de Bácum, compartió que cada 24 horas circulan por las calles de ese municipio de 12 a 15 mil vehículos, desde automóviles pequeños hasta transportes de carga pesada.

Explicó que para el Estado la vía alterna oficial es la calle que atraviesa Bácum y conecta la Federal 15 con la calle Base y luego hacia la calle 9, pero que esos caminos no son seguros, ni tienen las condiciones adecuadas para transitar.

Utilizan esa vía, principalmente los transportistas, resaltó el alcalde, no tanto por el costo de la caseta, si no, para sacarle la vuelta al bloqueo de los yaquis en Loma de Guamúchil.

Axel Damas Ruiz, coordinador en Sonora y Consejero Nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), puntualizó que es necesaria la construcción de vías alternas oficiales, ya que las que existen no son seguras, ni convenientes.

Desde hace décadas las distintas asociaciones de transportistas han exigido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la creación de rutas libres, pero nunca se les ha dado respuesta a esta petición.

Carlos, transportista, expresó que siempre que va a brincar la caseta número 149 en Fundición toma la brecha y se ahorra 202 pesos, los cuales invierte en diesel o los alimentos que requiere durante el viaje.

Jesús Manuel Valdez Soto, automovilista, opinó que la brecha es una buena opción, ya que tiene mejores condiciones que la autopista.

La caseta está muy cara y cada año aumenta más y la calidad de la carretera es de lo peor, si te dañas el carro por los desperfectos de la carretera no te responden, mejor me ahorro ese dinero”, aseveró. Luis, automovilista, subrayó que no está en contra de que en las casetas cobren, pero que sí debería ser un costo más accesible para poder transitar.