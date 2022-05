Ciudad Obregón: Pide justicia familia de Abel Murrieta; A un año del asesinato

CIUDAD OBREGÓN.- Mientras las autoridades aseguran que a un año del asesinato del entonces candidato a la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta Gutiérrez, las investigaciones continúan, su familia sigue en espera de justicia y resoluciones.

Mónica Murrieta Morales, hija del hoy finado, mediante su cuenta de Twitter, casi diariamente pide porque la memoria de su padre sea honrada y su asesinato sea esclarecido.

Con diversas publicaciones entre las que destacan en las que recuerda cómo era su padre en vida, cuánto lo extraña, y el coraje que impera en su vida desde aquel lamentable día, la joven expone que hasta el momento no ha habido avances en el caso de su papá.

No creo más en ninguna autoridad, ojalá me demostraran otra cosa. Hoy soy una mamá, como muchas otras, que luchan por salir adelante por sus hijas e hijos a pesar del triste escenario….No me corresponde buscar justicia, que Dios castigue a quienes lo hicieron y a quienes lo permitieron. Siempre me faltará mi papá, siempre será injusta su partida”, compartió.