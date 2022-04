Ciudad Obregón: Continúan con la búsqueda de Aderly y Bianca, asegura madre de jóvenes

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Pese a los rumores que hablaban de la posible localización de las hermanas Blanca y Aderly Mendoza, de 28 y 19 años de edad, en días pasados en una fosa del Valle del Yaqui, su mamá compartió que su búsqueda continúa, ya que los restos encontrados no corresponden a sus hijas.

Entre lágrimas, Nohemí Armendáriz Soto, madre de las jóvenes desaparecidas desde marzo de 2021, platicó que acudió al laboratorio forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) a tratar de identificar los restos encontrados, pero que ni las características fisonómicas, ni las prendas de las mujeres encontradas eran de sus hijas.

Compartió que solamente como parte de los procedimientos le realizaron la prueba de ADN, pero que desde que acudió el pasado miércoles quedó descartado de que se tratará de Bianca y Aderly.

Quiero que todos sepan que las mujeres encontradas no eran mis hijas, que su búsqueda sigue, que no las dejen de buscar, ni de compartir, que no se pierda su búsqueda, porque aún no las hemos encontrado”, subrayó.