Ciudad Obregón | Madre de bebé prematuro dona leche materna; invita a sumarse a la causa

CIUDAD OBREGÓN.- Tras el nacimiento prematuro de su hijo Lamberto hace dos meses, Laodice Zamora se convirtió en donadora voluntaria de leche materna en el Banco de Leche Humana del Hospital del Niño y la Mujer para ayudar a otros bebés en esa condición a salir adelante.

La madre de familia, de 37 años de edad, compartió que su bebé nació de 8 meses y que aunque no necesitó cuidados especiales, como otros prematuros, sabe todo lo que se requiere en esos momentos y la angustia que pasan muchas mamás al no poder alimentar ellas mismas a sus hijos.

Desde que empezó su embarazó, resaltó, tuvo la convicción de alimentar a su bebé mediante lactancia materna, por lo que comenzó a seguir un sitio en redes sociales donde dan consejos y acompañan, y fue ahí que se enteró de la existencia del Banco de Leche en la ciudad.

La primera vez que doné no fue mucha leche la que me salió, pero es muy bonito, porque sabes que esa leche, que es algo, que es para una ayuda, que vas a ayudar a un bebé y a mi eso se me hace tan padre, es una satisfacción muy grande”, indicó.