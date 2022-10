Cajeme: Caen comerciantes en extorsiones

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.-Al menos dos comerciantes afiliados a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Cajeme han sido víctimas de extorsión telefónica, informó Gustavo Cárdenas García.

El vicepresidente de la cámara mencionó que tienen registro que durante las últimas semanas el número de llamadas de intento de extorsión que reciben los comerciantes se ha incrementado notoriamente.

Temen que cada vez haya más víctimas de esto, dijo, una vez que reciben la llamada telefónica son intimidados y les dicen que depositen cierta cantidad a una cuenta bancaria, por lo que deben actuar con precaución y saber identificar cuando se trata de una posible extorsión telefónica.

“Están creciendo las llamadas de extorsión, este es un llamado para los comerciantes a que no se dejen envolver, no caigan en el juego, en cuanto contesten y se den cuenta que algo no está bien cuelguen y reporten, es mucho el riesgo que se corre si se quedan en la línea, ya ha caído varia gente”, indicó.

Comentó que ellos constantemente realizan talleres de prevención en coordinación con las autoridades con el fin de poder evitar este tipo de situaciones y que el gremio resulte más afectado.

Saben que Seguridad Pública Municipal está haciendo un esfuerzo para detectar y atacar los delitos que aquejan a este sector, sin embargo, no se han obtenido los resultados deseados, concluyó.