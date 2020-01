Buscarán destitución de secretario de Seguridad

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Al ser urgente la presencia de un secretario de Seguridad Pública Municipal en Cajeme, la Comisión de Seguridad Pública rechazará la licencia solicitada por el actual y pedirá su sustitución.

Víctor Ibarra Apodaca, presidente de la Comisión, recordó que el Municipio ya se ha mantenido sin secretario desde los últimos días de noviembre, y no podría seguir así dos meses más.

"Pedimos que se convoque de inmediato a Cabildo para que se presente una terna para aprobar al nuevo secretario, encontramos irregularidades desde la primera licencia porque no se ajustó a la ley, es inexistente el permiso, mientras no se dé dentro del marco jurídico es una ausencia que él determinó así", comentó.

Según el alcalde, Jorge Solís Casanova, actual jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, solicitó una licencia, pero esta nunca pasó por Cabildo.

"Legalmente podemos considerar que es un abandono, aunque tenga una solicitud de permiso tiene que ser autorizada por Cabildo, luego se prolonga esta irregularidad con la nueva licencia que solicita, con 2 meses más de permiso", mencionó el regidor.

El cuerpo de regidores está de acuerdo con esta decisión de la Comisión, expuso, y es casi imposible la autorización de la licencia solicitada.

"La mayoría de los compañeros no están de acuerdo en que haya una ausencia en la Secretaría, porque es de mucha importancia, mientras no está el titular, no existe, aunque tengamos a alguien encargado de despacho, no puede operar, no tiene facultades", destacó.

La ausencia del secretario es ilegal y no se pasará por "alto", subrayó, en respeto a la ley.

"No creo que se vaya a avalar, se violó la ley, no podemos permitir como representantes de la ciudadanía que las haya, debemos estar apegados a la ley, no creo que se vaya a aprobar, la mayoría de los regidores ya están manifestando que no es posible", señaló.

Aunque el encargado del despacho debe ser un militar por disposición del Gobierno Federal, la orden se opone a la autonomía municipal, aclaró, por lo que en la terna pudiera haber opciones diversas.