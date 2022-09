Busca Benito Juárez ser declarado zona de emergencia

CIUDAD OBREGÓN.- Como Zona de Emergencia, busca ser declarado el municipio de Benito Juárez tras los estragos que dejaron las lluvias de semanas pasadas, aunado a la baja captura que ha registrado el sector pesquero de esa zona.

Florentino Jusacamea Valencia, alcalde del municipio localizado al Sur de Sonora, expuso que las afectaciones de los habitantes son severas, sobre todo, para quienes se dedican a la labor de la pesca.

Queremos ser declaramos zona de emergencia, porque el clima no dejó trabajar a los pescadores, los agarró desprevenidos el viernes pasado y pudo haber pasado algo más grave, además que no ha habido producción y los pescadores están desesperados porque no sale dinero ni para sostener a las familias”, señaló.