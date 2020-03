Baja tránsito vehicular en un 60% en Cajeme

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Al menos en un 60% ha bajado el flujo vehicular de las calles de Cajeme tras las recomendaciones por el coronavirus, destacó José Rosendo Moreno Amaya.

El comandante de Tránsito en Cajeme expuso que desde los primeros días de la contingencia, en las calles fue visible el éxito del programa Quédate en Casa, que aplicó el Gobierno estatal.

“Se ha reducido un 50, 60%, en vehículos, no sabría decir cuántos vehículos precisos, pero es notable, se ha reducido bastante, se nota, se ve”, comentó.

Esta reducción está presente desde hace al menos tres días, indicó, como parte de las medidas de concienciación.

Añadió que hay zonas como el Mercadito Unión, donde todo pareciera estar en normalidad, tras la necesidad de acudir a realizar las compras.

“Ahí no se va a notar mucho porque la gente sigue comprando, la necesidad de alimentarse no se va a quitar, hay que seguir comprando tomate, chile, cebolla, pollo, la carne, pescado, lo que ocupen, ahí internamente no se va a notar como en las calles”, mencionó.

En esta contingencia, la población debe ayudar, dijo, no saliendo de sus domicilios si no es necesario, y aplicando las medidas de prevención ya expuestas.