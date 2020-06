Apoyar a los pacientes en tiempos de pandemia es su tarea: Enfermera

CIUDAD OBREGÓN.-Mónica Medrano es enfermera desde hace siete años y día a día se levanta con la firme convicción de ayudar de la mejor manera a combatir la pandemia por Covid-19, aplicando todos sus conocimientos sin miedo y con buena actitud en el hospital donde labora.

Aunque ama su profesión, desde que empezó la contingencia sanitaria sus días se han tornado un poco complicados por todo lo que le ha tocado vivir.

Platicó que en la unidad hospitalaria que labora no atienden pacientes positivos de Covid19, pero si reciben muchas personas diariamente, y colabora en módulo triage en la toma de temperatura, datos generales y sintomatología por si pudieran resultar de riesgo, lo que la coloca en un punto vulnerable.

“Yo no estoy dando los cuidados de enfermería a pacientes con Covid positivo, pero en el hospital que estoy sí se han hecho detecciones y eso nos vuelve vulnerables a todos los que estamos en él”, subrayó.

Pasamos días difíciles, señaló, muchos trabajamos con miedo y preocupación porque todo a lo que nos enfrentamos es nuevo y pese a estar preparados el riesgo es inminente.

Comentó que a la par de su profesión es madre de familia de tres pequeños, por lo que antes de ingresar a su casa sigue un protocolo que le toma casi una hora para desinfectarse completamente y poder convivir con ellos.

HAY DISCRIMINACIÓN

Por ser personal de salud le ha tocado vivir en carne propia la discriminación, aseguró, no es la única que ha pasado por momentos duros al ser mal vista o atacada en la calle por portar el uniforme y que es más común de lo que parece.

“Ser mal vista por las personas me ha hecho sentir muy mal, no dejo de ser humano, no dejo de sentir, al externar lo que me pasó todavía las personas siguieron con los ataques, pero ahora por redes sociales, lloré mucho, me siento mal, ya ni sé cómo sentirme”, indicó.

Por otra parte hizo un llamado a la ciudadanía a mostrar respeto y amor por ellos porque, en caso de requerirse, estarán en la línea de batalla en la lucha contra el Covid-19 a su lado.

“SER MAL VISTA POR LAS PERSONAS ME HA HECHO SENTIR MUY MAL, NO DEJO DE SER HUMANO, NO DEJO DE SENTIR, AL EXTERNAR LO QUE ME PASÓ TODAVÍA LAS PERSONAS SIGUIERON CON LOS ATAQUES, PERO AHORA POR REDES SOCIALES, LLORÉ MUCHO, ME SIENTO MAL, YA NI SÉ CÓMO SENTIRME”. MÓNICA MEDRANO, ENFERMERA DESDE HACE SIETE AÑOS.